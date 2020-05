Adele, la cantante torna sui social in forma smagliante. FOTO

Adele ha sorpreso tutti pubblicando uno scatto che ha immediatamente fatto il giro del mondo. La voce di “Turning Tables” ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram conquistando i principali media internazionali. Vediamola insieme.

Adele: la foto su Instagram

Nei mesi scorsi alcuni scatti di Adele hanno monopolizzato il web. Dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki, la cantante si è concentrata sulla carriera dando il via alla lavorazione del nuovo disco di inediti, la cui uscita dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.

In queste ore l’artista è al centro dei media per uno scatto condiviso sul profilo Instagram che conta più di trentatré milioni di follower.

La foto ritrae la cantate in un momento di gioia durante i festeggiamenti per il suo trentaduesimo compleanno, queste le parole scritte nella didascalia: “Grazie per tutto l’amore ricevuto per il mio compleanno. Spero che tutti voi stiate bene e al sicuro durante questo difficile periodo. Vorrei ringraziare tutte le persone che sono schierate in prima linea per continuare a proteggerci mettendo in pericolo le loro vite. Voi siete veramente i nostri angeli”.

I fan e numerosi volti del mondo dello spettacolo hanno subito commentato la nuova splendente forma fisica della cantante, tra loro la modella Christine Teigen, la conduttrice Oprah Winfrey e l’attrice Rita Wilson.