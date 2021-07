Space Jam: New Legends, un video mostra la realizzazione del film

LeBron James, classe 1984, è pronto per conquistare il pubblico con la pellicola diretta da Malcolm D. Lee

Grande attesa per l’uscita di Space Jam: New Legends che vedrà protagonista LeBron James, classe 1984. Malcolm D. Lee ha firmato la pellicola che arriva a venticinque anni di distanza dall’iconico lavoro con Michael Jordan.

Space Jam: New Legends, il filmato su Instagram

Dagli effetti speciali all’incredibile lavoro fatto per unire elementi di animazione ad attori in carne ed ossa, nelle scorse ore l’account Instagram della pellicola ha mostrato al pubblico il processo di creazione del film che si prepara a fare il suo atteso arrivo nelle sale cinematografiche del Bel paese tra pochi mesi, più precisamente il 23 settembre.

Nelle scorse settimane Warner Bros Italia ha pubblicato la sinossi ufficiale della pellicola nella didascalia del trailer: “Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli".

La trama continua: "Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima”.

Infine, il testo riporta: “Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere sé stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche 'King' James con il loro modo di giocare”.