Adele paparazzata con Rich Paul, i due si starebbero frequentando

Adele e Rich Paul stanno insieme?

“Rich Paul ha portato la sua ragazza alla partita e l'ha fatta sedere accanto a LeBron. La sua ragazza è Adele", ha detto Windhorst nel suo podcast “The Lowe Post”. Adele, 33 anni, e Rich, 39, sono stati fotografati mentre chiacchieravano, ridevano e guardavano la partita, che ha visto i Milwaukee Bucks battere i Phoenix Suns per 123-119. "Questa è la prima volta che escono in pubblico insieme - ha aggiunto Windhorst nel podcast - quindi queste immagini saranno presto su tutti i tabloid, specialmente in Inghilterra”. Rich segue anche l'interprete di "Rolling In the Deep" su Instagram, insieme ad altri milioni seguaci. Page Six ha contattato un rappresentante di Adele e l'assistente di Paul per un commento, ma i due non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.