Adele, morto a 57 anni il padre Mark Evans

È morto a 57 anni Mark Evans, il padre di Adele. Lo riporta il Sun, che ricorda come i due non si parlassero da anni, dopo che Evans aveva abbandonato lei e la madre quando la cantante - oggi 33enne - aveva tre anni. Secondo una fonte citata dal tabloid, Evans “aveva cercato varie volte di rimettere le cose a posto, ma evidentemente era troppo tardi”. La causa della morte non è ancora stata resa nota, ma l’uomo aveva detto di avere un tumore all’intestino.

“Rapporti ostili” leggi anche Adele compie 33 anni, tutte le sue canzoni più famose. VIDEO La stessa fonte ha detto al Sun: “Ovviamente la famiglia è molto scossa dalla morte” di Evans, aggiungendo che lui “aveva sempre sperato di risolvere le cose con Adele, con la quale però i rapporti sono rimasti ostili fino alla fine”.

L’intervista nel 2011: “Sono stato un pessimo padre” leggi anche Adele e Simon Konechi, ora il divorzio è ufficiale Nel 2011, in un’intervista al Sun, Evans aveva rivelato i suoi problemi con l’alcol risalenti al periodo dell’infanzia della figlia: “Sono stato un pessimo padre quando lei (Adele, ndr) aveva bisogno di me. Bevevo due litri di vodka e sette o otto pinte di birra ogni giorno. Ho bevuto così per tre anni. Solo Dio sa come sono sopravvissuto”. “Mi vergognavo molto di quello che ero diventato - ha aggiunto - e sapevo che la cosa migliore che potessi fare per Adele era assicurarmi che non mi vedesse mai in quello stato”.