Adele, Easy on me è la prima canzone dal nuovo album 30: data uscita

Per quanto riguarda “30”, invece, i rumors prevedono l’uscita ufficiale per metà novembre. Indiscrezioni che Adele non ha ancora confermato ufficialmente, anche se molte voci in rete già parlano di questo nuovo album come una rinascita artistica per la celebre cantante britannica.

L’annuncio dell’arrivo del nuovo disco di Adele ha fatto rapidamente il giro della rete diventato virale e accumulando migliaia e migliaia di likes, di condivisioni e di ascolti, per quelle che sono le prime note di una ballad struggente.

Gli indizi sul nuovo album

Pochi giorni fa molte delle più grandi città del mondo sono state “tappezzate” dalle proiezioni del numero 30 su diversi edifici. Il logo sarebbe già apparso a Amsterdam, Berlino, Cardiff, Dublino, Edimburgo, Liverpool, Londra, Los Angeles, New York, Toronto, Parigi e Roma.

Come già detto non ci sono conferme ufficiali, se non quella che “Easy on Me” uscirà in tutto il mondo il prossimo 15 ottobre. In tanti pensano che Adele possa rivelare qualche dettaglio in più del suo nuovo progetto discografico proprio nel giorno dell’uscita del singolo. Nel frattempo inizia il conto alla rovescia da parte di milioni di fan che finalmente potranno riascoltare la voce della cantante.