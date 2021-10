Adele, le misteriose proiezioni annunciano il suo ritorno?

Dal Colosseo di Roma all’Empire State Building di New York passando per il Louvre di Parigi, il comeback è alle porte?

In queste ore numerose città dislocate a migliaia di chilometri di distanza l’una dall’altra sono state raggiunte da misteriose proiezioni che non presentano spiegazioni al momento.

Dal Colosseo di Roma all’Empire State Building di New York passando per il Louvre di Parigi , varie città in diversi angoli del pianeta presentano attualmente giganteschi billboard di luci riportanti il numero ’30’.

Infatti, dopo la pubblicazione dei tre album 19, 21 e 25, vari siti si son più volte interrogati sul possibile titolo del nuovo lavoro di Adele.

Al momento la cantante, classe 1988, non si è pronunciata in merito, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere l’evolvere della situazione e il significato dietro tali misteriose proiezioni.