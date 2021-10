Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 5 ottobre. LIVE

L'Ema ha dato il suo ok alla terza dose per gli immunodepressi: potrà essere somministrata almeno 28 giorni dopo la seconda dose. Via libera anche alla terza dose Pfizer per gli over-18 ma dopo 6 mesi. L'Odine dei medici di Firenze lancia un allarme: "Casi Covid tra sanitari vaccinati, serve la terza dose". L'Agenzia europea del farmaco, intanto, ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per l'anticorpo monoclonale Regkirona. Il commissario all'emergenza, Francesco Figliuolo: "Sono a quota 42,7 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 79% dei vaccinabili. Nella prossima settimana si arriverà all'80%". Negli Usa Fauci definisce "impressionanti" i risultati della pillola anti-Covid di Merck.

LE GRAFICHE - In Italia sono 1.612 i nuovi contagi a fronte di 122.214 tamponi effettuati. 37 i morti. Tasso di positività all'1.3% ( IL BOLLETTINO LE MAPPE ).