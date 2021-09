4/10 ©IPA/Fotogramma

Bonus tv - Se la tv non è compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2 è necessario acquistarne una nuova oppure dotarsi di un decoder. Per l’acquisto è a disposizione un Bonus tv da 50 euro per Isee inferiore a 20.000 euro, al quale si aggiunge il Bonus da 100 euro, per tutti i residenti in Italia, in regola con il pagamento del canone Rai e con una tv da rottamare. Gli incentivi sono cumulabili. Il bonus da 100 euro scade il 31 dicembre 2022, ma il fondo con lo stanziamento da circa 250 milioni potrebbe esaurirsi già in pochi mesi