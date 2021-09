Bonus antiplastica fino a 5mila euro, cos’è e come funziona

2/10 ©Ansa

Con il decreto Clima del 2019 sono stati stanziati 40 milioni di euro predisposti per il 2020 e il 2021, venti per ciascun anno. Il decreto attuativo del bonus è stato ora firmato dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani e da quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. (Nella foto: Roberto Cingolani)

Scommessa di Snam, cestino d'acqua contro plastica nei porti