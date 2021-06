Lego, arriva il mattoncino in plastica riciclata

"Futuro sostenibile" per i bambini

Le sperimentazioni procedono per verificare se sia possibile fare il salto verso la fase della produzione pilota. Uno dei fattori più importanti in via di valutazione è come colorare i mattoncini. "Gli esperimenti sono un importante passaggio nel processo di apprendimento e innovazione. Come i bambini che giocano con i mattoncini, montandoli e smontandoli, noi in laboratorio facciamo lo stesso", spiega Tim Brooks. "La sfida maggiore nel nostro viaggio per la sostenibilità è ripensare e innovare materiali nuovi che siano duraturi, forti e di alta qualità come i mattoncini esistenti. Con il prototipo mostriamo i progressi che stiamo facendo", aggiunge Brooks ribadendo l'impegno di Lego per un "futuro sostenibile" per i bambini.