LEGO World Map, 11mila pezzi per personalizzare il proprio planisfero

È il primo set ufficiale LEGO a infrangere la barriera dei 10.000 pezzi. Il set include anche elementi per realizzare dei pin da posizionare sulla mappa in corrispondenza dei luoghi già visitati dal costruttore o che sono ancora nella sua lista dei desideri dei luoghi da visitare

11.695 tessere: il maggior numero di pezzi mai inclusi in un set nella storia del Gruppo. È LEGO Art Mappa, la rappresentazione del mondo in piastrine 2D disponibile dal prossimo primo giugno al prezzo di 249,99 euro.

Le caratteristiche approfondimento Friends, nuovi set Lego dedicati alla serie: FOTO 65 centimetri di altezza per 104 di larghezza, il nuovo set LEGO Art offre un’esperienza di costruzione stimolante e coinvolgente. La mappa, infatti, può essere realizzata in 3 versioni in base alla nazione di residenza di chi lo costruisce: la classica versione con Europa e continente africano al centro, continente americano al centro oppure ancora Asia e Australia al centro. Anche la configurazione degli oceani è a scelta del costruttore: le tessere possono essere disposte in un modo ispirato alla mappatura batimetrica del fondo dell’oceano seguendo le istruzioni di costruzione. Il set include anche elementi per realizzare dei pin da posizionare sulla mappa in corrispondenza dei luoghi già visitati o che sono ancora nella sua lista dei desideri dei luoghi da visitare.

Colonna sonora di accompagnamento approfondimento LEGO Star Wars, svelati i tre nuovi set per adulti A corredo del set è stata creata anche una colonna sonora di accompagnamento per permettere ai costruttori di immergersi nella loro passione per l’esplorazione. La colonna sonora contiene racconti di viaggiatori, di travel blogger e di avventurieri, tra cui la storia di Torbjørn C. Pedersen, la prima persona a visitare ogni paese del mondo in un viaggio ininterrotto senza volare, e quella del blogger Syazwani Baumgartner che ha visitato alcuni dei luoghi più remoti del pianeta.