LEGO Star Wars, svelati i tre nuovi set per adulti

C’è il busto ispirato a Darth Vader. C’è quello con le sembianze del fedele Scout Trooper. E c’è un nuovo modello in onore dell’imponente Droide Sonda Imperiale. Il Gruppo Lego ha rivelato tre nuovi set Lego Star Wars per i costruttori adulti ricreando alcuni dei design più iconici della galassia di Star Wars ( disponibili da oggi in pre-ordine ). Nuove sfide tutte da costruire per i fan più appassionati e i costruttori più esperti che possono ora rendere omaggio all’Oscuro signore dei Sith.

Le caratteristiche

834 pezzi per il casco di Darth Veder: venduto al prezzo di 70, 99 euro è alto circa una ventina di centimetri. 471 pezzi per l’elmo dello Scout Trooper: alto 18 centimetri costa 49,99 euro. 683 mattoncini, infine, per il modello del Droide Sonda Imperiale dotato di un’asta trasparente per ricreare le scene sul pianeta di ghiaccio de L’impero colpisce ancora: costa 70,99 euro ed è alto 27 centimetri. Una volta terminata la costruzione, i modelli potranno essere esposti con una targa su misura che darà il tocco finale e li renderà ornamento da scrivania o centrotavola per i fan di Star Wars.