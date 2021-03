LEGO, in arrivo il set Nasa Space Shuttle Discovery

Attenzione ai dettagli

I migliori set LEGO ispirati a film e serie TV. FOTO

Nella parte posteriore del Discovery sono alloggiati i tre motori principali utilizzati per il lancio in orbita. La cabina dell’equipaggio presenta i cinque posti a sedere nella posizione esatta degli astronauti nella missione STS-31, completa di pannelli di controllo per il volo e il braccio robotico. Il ponte centrale contiene gli armadietti di stoccaggio della navetta spaziale con i materiali e l’equipaggiamento per la missione, lo spazio per il quinto membro dell’equipaggio e la camera d’equilibrio per l’alloggiamento del carico. La cargo bay contiene l’antenna di banda Ku per le comunicazioni, telecamere dell’equipaggio per monitorare le operazioni all’interno dell’alloggiamento, e il braccio RMS pronto ad afferrare e rilasciare Hubble per svolgere la sua missione.