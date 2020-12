Lego: “Non produrremo più set che includano veicoli militari reali”

L’azienda danese ha dovuto ribadire la sua policy di lunga data dopo le critiche ricevute dalla German Peace Society - United War Resisters per la diffusione di un set per costruire il V-22 Osprey, un velivolo usato in conflitti in Afghanistan, Iraq, Mali, Yemen e Siria. Ma modelli di questo tipo continuano a esistere in una sottocultura che unisce fan adulti di Lego (Afol) e appassionati di oggetti militari

Nulla nel mondo delle costruzioni Lego sembra proibito - dalle stazioni di polizia alle barche, fino al Colosseo -, ma una recente polemica con la German Peace Society - United War Resisters ha spinto il colosso danese a ribadire che un paletto c’è: "Abbiamo una politica di lunga data di non creare set che includano veicoli militari reali che sono attualmente in uso", ha detto Ryan Greenwood, un portavoce della società, in una e-mail alla Cnn. Una precisazione che si è resa necessaria dopo le critiche arrivate in estate per il rilascio di un set per il V-22 Osprey.

Il modello V-22 Osprey e la polemica vedi anche Arriva il primo Colosseo di LEGO, è il set più grande di sempre. FOTO Tutto è iniziato quando Lego ha messo in commercio un kit per costruire una versione di ricerca e salvataggio del V-22 Osprey, un velivolo prodotto da Boeing e Bell Helicopter Textron che viene utilizzato solo dalle forze armate americane e giapponesi. Una scelta che ha sollevato le proteste della German Peace Society - United War Resisters, secondo cui l’Osprey è stato usato in conflitti in Afghanistan, Iraq, Mali, Yemen e Siria. Il ritiro dai negozi Dopo le polemiche, alla fine di luglio Lego ha ritirato il set del V-22 Osprey, ma il portavoce dell’azienda - riporta la Cnn - si è rifiutato di commentare ulteriormente il motivo per cui Lego abbia cambiato idea sul modello o perché sia stato prodotto in primo luogo.