Solari Acqualaï, il futuro del suncare che tutela dell’ambiente

In un settore beauty che è in piena trasformazione la bellezza si intreccia con la sostenibilità e il mercato dei solari di nuova generazione è destinato a ridefinire il concetto stesso di skincare. La linea di Acqualaï - 100% Made in Italy realizzata con ingredienti di eccellenza - unisce la purezza delle sue formule all'ispirazione dei nostri mari. E come partner di 1% for the Planet, l’azienda destina l'1% delle vendite annuali a organizzazioni non profit dedicate alla salvaguardia del pianeta ascolta articolo

L’esposizione ai raggi UV è il principale fattore di rischio per il melanoma e i tumori cutanei, oltre a essere responsabile dell’80% dei segni visibili dell’invecchiamento precoce. Proteggere la pelle è quindi fondamentale, e in un settore beauty che è in piena trasformazione la bellezza si intreccia con la sostenibilità e il mercato dei solari di nuova generazione è destinato a ridefinire il concetto stesso di skincare. L’eleganza non è più solo una questione di estetica, ma di consapevolezza: lo sa bene il brand Acqualaï, che traccia il futuro del suncare con una visione chiara di equilibrio perfetto tra skincare e protezione che caratterizza ogni formula, ogni innovazione e ogni nuova creazione. Una linea di solari 100% Made in Italy realizzata con ingredienti di eccellenza, che unisce la purezza delle sue formule all'ispirazione dei nostri mari, evocata anche dalle tonalità del packaging e dai nomi delle isole italiane.

Acqualaï: skincare avanzata e protezione dai raggi UV I solari Acqualaï sono trattamenti d'eccellenza100% minerali, che rendono la pelle sempre più radiosa, protetta e sublimata. Completamente reef-safe, privi di siliconi, parabeni e solfati, garantiscono una protezione invisibile e setosa che si fonde con la pelle. Grazie a una sinergia di attivi altamente performanti - come acido ialuronico, vitamina C ed E, burro di karité e oli botanici - Acqualaï offre più di un semplice scudo contro i raggi UV: è skincare avanzata, è trattamento, è bellezza su misura. Acqualaï è quindi più di un semplice solare: è un trattamento dermatologico quotidiano che crea una barriera protettiva contro UV, infrarossi e luce blu, prevenendo il fotoinvecchiamento e riducendo il rischio di danno cellulare. Una formula essenziale per preservare la salute cutanea, garantendo protezione avanzata e rispetto assoluto per la pelle e l’ambiente.