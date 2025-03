Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 marzo

Si parte con una nuova giornata, tutta da vivere: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 20 marzo.

Oggi la scena planetaria è influenzata da Plutone, che vi sostiene con tutto il suo vigore. Il Sole entra nel vostro segno, portando una nuova energia. Saturno vi gratifica sentimentalmente e se avete una relazione stabile potreste pianificare progetti futuri insieme al vostro partner. Per chi sta vivendo un nuovo amore, i transiti planetari promettono emozioni forti e sfide appassionanti. In ufficio sarete apprezzati dai colleghi per la vostra condotta professionale.



Siete favoriti da Saturno e dagli astri femminili. Urano vi spinge ad essere premurosi e attenti alle esigenze del partner. Marte, Saturno e Nettuno vi permettono di vivere i sentimenti con libertà e profondità, garantendovi armonia nella relazione. Saturno vi dona genialità e rispetto dei tempi nel lavoro, facilitandovi nelle attività. Marte vi assicura successo negli investimenti e abilità nel gestire il denaro con successo.



Saturno potrebbe creare qualche complicazione, ma mantenere la calma sarà la chiave per superare ogni ostacolo con lucidità e determinazione. Affidatevi al potente team stellare composto da Giove, Plutone e Venere, che vi supporterà nelle questioni di cuore, aiutandovi a rafforzare i legami e a vivere l’amore con maggiore sicurezza. Sul lavoro continuate a dare il massimo e presto riceverete la stima e il riconoscimento dei vostri superiori. Dal punto di vista finanziario, è un momento di crescita graduale: evitate scelte avventate e puntate su strategie solide che porteranno risultati concreti nel tempo.



Vibrazioni positive grazie all’influsso di Saturno, Nettuno, Marte e Urano, che vi donano energia e determinazione. I pianeti favoriscono passione e cambiamenti in amore, offrendovi l’opportunità di dare una svolta alla vostra vita affettiva ed erotica. Sul lavoro, il supporto astrale vi aiuta a ottenere ottimi risultati con il minimo sforzo, grazie a intuito e strategia. Urano protegge le vostre finanze, garantendo stabilità e opportunità per gestire al meglio investimenti e risorse economiche.



Giornata allegra e divertente. Un recupero del benessere è in arrivo con la persona amata, assaporando un pieno appagamento emotivo. Fate attenzione a non esagerare nelle richieste, così da evitare fraintendimenti. Evitate di cadere in polemiche sterili oggi e siate furbi nel gestire eventuali provocazioni. Mantenete la calma e la compostezza per superare eventuali ostacoli con successo. Con Giove, Venere e Luna in orbita positiva, è il momento ideale per cercare la fortuna.



Saturno potrebbe causare qualche piccola discussione, ma Marte e Urano favoriscono legami sentimentali armoniosi, aiutandovi a rafforzare la complicità con il partner o a costruire nuove connessioni positive. Sul lavoro, Nettuno porta un po’ di confusione, con possibili tensioni tra colleghi, ma con pazienza e diplomazia riuscirete a mantenere l’equilibrio e a evitare conflitti inutili. Dal punto di vista finanziario, è il momento di gestire con prudenza le spese: evitate decisioni affrettate e puntate su investimenti sicuri per garantire stabilità nel lungo periodo.



Giornata favorevole per voi, grazie all'influenza positiva di Giove e Plutone. Vi sentirete più determinati e energici, pronti a risolvere le questioni sociali e personali con sicurezza. La vostra dolce metà vi proporrà un'escursione all’aperto con un’altra coppia di amici. Inizialmente titubanti, vi lasciate coinvolgere dall’entusiasmo e accettate con piacere. La vostra arguzia vi aprirà molte porte in ufficio oggi, permettendovi di ottenere risultati positivi con facilità. Luna e Plutone vi favoriscono nella gestione finanziaria.



Oggi avrete dalla vostra parte grinta, razionalità e intelligenza, grazie al sostegno di Saturno, Nettuno e Marte. Sarà una giornata all’insegna dell’armonia e dell’adattabilità, ideale per rafforzare la relazione di coppia e creare un legame ancora più profondo. Per i single, nuove opportunità sentimentali potrebbero nascere in modo inaspettato. Sul lavoro, il clima è sereno e collaborativo, con buoni rapporti tra colleghi e superiori che rendono più piacevole la gestione degli impegni quotidiani. Dal punto di vista finanziario, le stelle suggeriscono una gestione equilibrata delle risorse, favorendo decisioni prudenti e investimenti mirati.



Energie positive grazie a Venere, Plutone e la Luna, che vi donano entusiasmo e un forte desiderio di avventura. In amore, Saturno e Nettuno potrebbero creare qualche incertezza, ma allo stesso tempo aprono la strada a nuove conquiste per chi è in cerca di emozioni. Sul lavoro, Sole e Plutone vi aiutano a prendere decisioni rapide e incisive, ma fate attenzione a possibili scontri con colleghi o superiori. Dal punto di vista finanziario, è un buon momento per valutare nuove opportunità, ma senza lasciarsi trascinare da scelte impulsive: meglio ponderare con attenzione ogni investimento.



Determinazione e fortuna rendono la giornata particolarmente stimolante. Salute, benessere e generosità saranno i vostri punti di forza, permettendovi di affrontare ogni situazione con energia e positività. Grazie a Urano, vivrete un’intesa profonda con il partner, con una sintonia mentale ed emotiva che rafforzerà il vostro legame. Buone notizie anche sul lavoro, con successi e riconoscimenti in arrivo. Dal punto di vista finanziario, il momento è favorevole per pianificare progetti futuri, ma senza perdere di vista una gestione equilibrata delle risorse.



Plutone vi sosterrà nel raggiungere i vostri obiettivi amorosi, spingendovi a perseverare con fiducia. Date tempo al tempo e vedrete che rafforzerete il legame con il partner o aprirete nuove porte in amore. Sul lavoro, l’influenza positiva di Nettuno e Giove vi aiuterà a realizzare finalmente i vostri progetti, portandovi verso traguardi ambiziosi. Dal punto di vista finanziario, il momento è propizio per pianificare con saggezza.



Saturno, Nettuno, Venere e Mercurio vi offrono buoni auspici, rendendo questa giornata particolarmente favorevole. Per i cuori solitari, entusiasmo e voglia di sperimentare porteranno nuove ed emozionanti opportunità sentimentali. I rapporti di coppia già consolidati, invece, si rinvigoriranno grazie a una ritrovata passione. Sul lavoro, Venere vi renderà particolarmente apprezzati da colleghi e superiori, dandovi l’occasione di far emergere il vostro talento.