LEGO Adidas Ultraboost, le sneakers con i mattoncini colorati

Unire la passione per i LEGO, per le sneakers e, perché no, anche per i pezzi da collezione: con ULTRABOOST DNA X LEGO PLATES, nuovo modello di scarpe da ginnastica realizzato dal marchio tedesco in collaborazione con il brand dei mattoncini colorati più famosi al mondo, si può. In vendita sul sito di Adidas Italia a partire dalle 10 di giovedì 8 aprile, ogni paio costerà 160 euro.

Le scarpe "personalizzabili"

Svelate dal sito Sneakers News che, per primo, ha ufficializzato l’arrivo di queste nuove sneakers sul mercato, e poi pubblicizzate sul sito di Adidas Italia, queste scarpe hanno una caratteristica inconfondibile: si possono personalizzare, creando le iconiche tre strisce del marchio tedesco utilizzando mattoncini del colore che si preferisce.

Le tre strisce del marchio sono state sostituite da altrettante bande trasparenti sagomate sulla base della forma dei LEGO, all’interno delle quali sarà possibile inserire gli elementi del colore desiderato senza aver paura di perderli, mentre si cammina o si corre. Nella confezione, stampata con richiami al mattoncino LEGO, oltre alle scarpe si potranno trovare anche numerosi esemplari colorati.