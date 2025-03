Trekking di primavera, dalla Liguria alla Puglia tra borghi e spiagge

Introduzione

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di brevi fughe rigeneranti per contemplare la bellezza della natura. L’Italia è ricca di itinerari dei quali innamorarsi da percorrere, a piedi o in bicicletta. Per l’occasione abbiamo chiesto a Campeggi.com, il portale leader per campeggi e villaggi vacanze, di aiutarci a selezionare 6 percorsi, da Nord a Sud, per immergersi nella bellezza della primavera: dal Sentiero Verdeazzurro in Liguria al trekking per raggiungere la Grotta Su Marmuri, in Sardegna. Ecco allora sei cammini per escursionisti, più o meno esperti, che uniscono meraviglie naturali, visite a siti culturali e sport all’aria aperta.