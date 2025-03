Vacanze, la classifica delle 50 città italiane per ore di sole al mese

Introduzione

Scegliere una meta per le proprie vacanze prevede la valutazione di diversi parametri. Uno di questi, volendo, potrebbe essere quello di prendere in considerazione quali siano le città maggiormente soleggiate. Proprio in quest’ottica viene incontro l’analisi redatta da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più attivi in Europa, che ha stabilito per l’Italia quali siano i luoghi dove il sole è maggiormente presente nell’arco di ogni mese e in media. Ecco cosa ne è emerso