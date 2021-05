Friends, nuovi set Lego dedicati alla serie: FOTO

Le prime informazioni giungono proprio da LEGO Group , che ha pubblicato un’immagine teaser sui propri social. è possibile veder ricreata una celebre scena di “Friends”, ambientata nell’appartamento di Monica e Chandler. In ritardo per la cena del Ringraziamento, Rosso, Joey, Rachel e Phoebe provano a chiedere scusa in maniera bizzarra.

A colpire i fan non è la scena in sé quanto l’ambientazione. Tutto lascia pensare all’arrivo di un set Lego dedicato all’iconico appartamento. Le voci di corridoio circolano ormai da un po’. Inizialmente si supponeva il nome scelto fosse “Monica & Rachel’s Apartment”, con lancio previsto per il 19 maggio per i clienti VIP e l’1 giugno per tutti gli altri, al costo di 150 dollari, circa.

Le carte in tavola sembrano però cambiate. Un leak online ha mostrato un set denominato “Friends – The Apartments”. Il plurale è d’obbligo, dal momento che ci sarebbe spazio anche per l’altro appartamento, quello dei ragazzi, nel quale Chandler e Joey hanno costruito la loro grande amicizia.

Non vi sono certezze ma potrebbe trattarsi di un unico grande set Lego, comprendente i due appartamenti e il corridoio che li collega, oltre a svariati elementi, dalle luci di scena, alla famosa canoa.