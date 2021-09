L’agevolazione non è più richiedibile, ma chi la possiede e non l’ha ancora utilizzata può farlo entro il 31 dicembre 2021 per avere uno sconto su un soggiorno in Italia. La somma varia in base al numero di componenti del nucleo familiare: l’80% diventa uno sconto diretto sul prezzo finale, il 20% è fruibile come credito d'imposta da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo