3/9 ©IPA/Fotogramma

La tax credit vacanze, questo il nome tecnico dell'agevolazione, è stata un flop: nel 2020, in effetti, sono stati richiesti solo 1,8 milioni di voucher bonus vacanze, la maggior parte dei quali non è stata investita come sconto per le proprie ferie. Per quale motivo? Perché le strutture che hanno aderito al bonus non sono state molte e questo ha scoraggiato gli italiani nel scegliere certe mete turistiche