Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 5 ottobre

Nelle ultime 24 ore sono stati 2.466 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 1.612 . I tamponi effettuati sono 322.282, contro i 122.214 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,8% (ieri era all'1,3%). Sono 50 i morti, 4 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 ottobre ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.686.109. Le vittime in totale sono 131.118, con 50 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono un totale di 4.464.692. I ricoverati con sintomi sono 2.968 (-64). Sono invece 86.898 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 93.845.463 - di cui 60.615.507 processati con test molecolare e 33.229.956 con test antigenico rapido -, in aumento di 322.282 rispetto al 4 ottobre. Le persone testate sono finora 34.515.695, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Campania riporta che dei deceduti registrati in data odierna, 7 sono riconducibili ad un periodo antecedente le ultime 48 ore. La Regione Emilia Romagna dichiara che sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia riporta che i decessi riportati sono da attribuire alle date seguenti: 03/10/21 (n. 4) - 02/10/21 (n. 5) - 29/09/21 (n. 1).

La Regione Veneto comunica che il dato sulle persone testate riportato in data 04.10.2021 non era corretto, è stato pertanto modificato in data odierna da 2.180.794 a 2.111.384.