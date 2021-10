Covid, stop a obbligo test per chi è vaccinato e viaggia in Uk

Novità per i viaggi in territorio inglese. Da oggi, 4 ottobre, termina l'obbligo di esibire un test anti-Covid con risultato negativo per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e che viaggiano tra l'Inghilterra e una serie di Paesi, tra cui l'Italia. L'alleggerimento delle norme anti-Covid stabilito dal governo britannico di Boris Johnson è scattato dalle 4 di questa mattina. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

La nuova norma



Le nuove norme si applicano a tutti i Paesi inseriti nella cosiddetta lista intermedia arancione (o ambra), compresi 8 tra i 62 finora considerati più a rischio. Tra i Paesi "promossi" ci sono anche Turchia, Pakistan e Maldive.

Fino al 3 ottobre anche i viaggiatori completamente vaccinati dovevano sottoporsi a un test nei tre giorni precedenti al loro ingresso nel Paese. Per coloro che non sono vaccinati o non completamente vaccinati, al momento non ci sono modifiche ai test o ai requisiti di quarantena.