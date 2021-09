1/10 ©Ansa

Tra dicembre 2020 e luglio 2021 sono state ricoverate in ospedale per Covid nel Regno Unito 33.496 persone. Di queste, l’84% non era vaccinato. Il 13% del totale di questi pazienti (pari a 5.198 unità) aveva ricevuto la prima dose di vaccino e il 3% (1.274) la seconda

