Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 22 settembre. LIVE

Con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta, entra in vigore il decreto Green pass. Dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, ci sarà l'obbligo di esibizione del certificato nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa vede, dopo l'introduzione del Green pass, le condizioni per un ampliamento delle capienze per teatri, cinema e stadi. Sul tema del vaccino agli under 11 si discute tra esperti: per Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani “è ancora troppo presto”. Sileri: “Verso la terza dose per tutti”. La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge green pass bis. Ieri in Italia sono stati registrati 3.377 nuovi positivi e 67 vittime con un tasso di positività calato all'1%. I decessi a causa del Covid negli Stati Uniti hanno raggiunto una media di oltre 1.900 al giorno per la prima volta dall'inizio del marzo scorso. Gli esperti confermano che le principali vittime sono i 71 milioni di americani ancora non vaccinati.