Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 23 settembre

Il Green pass sbarca in Parlamento. La Camera decide l'obbligo per i deputati e per tutto il personale. "Nessun privilegio", rivendica Fico. Tensione nella maggioranza. Quasi metà dei deputati della Lega non partecipa al voto sul decreto Green pass bis con le norme sulla scuola. "Sono liberi di comportarsi secondo coscienza", dice Salvini. Verso capienza all'80% nelle funivie (e presto anche per cinema, teatri e stadi), con obbligo di Green pass per sciare. Draghi: "Entro fine anno doneremo 45 milioni di dosi" ai Paesi più poveri". Intanto gli Stati Uniti, che hanno annunciato 500 milioni di dosi per i Paesi poveri, hanno dato ufficialmente il via libera alla terza dose Pfizer per gli over 65 e i fragili.

