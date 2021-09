Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 24 settembre. DIRETTA

Rincari bollette, Cdm approva decreto: ecco le misure per limitare l’aumento di luce e gas

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette. L’obiettivo è contrastare gli aumenti previsti dall’1 ottobre. Tra le novità, scende al 5% l'Iva sulle forniture di gas per "usi civili e industriali". Rifinanziato il bonus sociale: per oltre 3 milioni di famiglie "sono tendenzialmente azzerati gli effetti del previsto aumento", ha fatto sapere Palazzo Chigi. Le misure saranno in vigore per l'ultimo trimestre del 2021, da ottobre a dicembre