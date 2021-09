Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 settembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 3.797 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 4.061 . I tamponi effettuati sono 277.508, contro i 321.554 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,4% (ieri era all'1,2%). Sono 52 i morti, 16 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 settembre ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.653.696. Le vittime in totale sono 130.603, con 52 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono un totale di 4.419.537. I ricoverati con sintomi sono 3.553 (-97). Sono invece 99.514 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 90.765.140 - di cui 59.546.939 processati con test molecolare e 31.218.201 con test antigenico rapido -, in aumento di 277.508 rispetto al 23 settembre. Le persone testate sono finora 33.916.870, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati sono da riferirsi ai giorni: 23/09/21 (n. 3), 22/09/21 (n. 5), 12/09/21 (n. 1), 05/09/21 (n. 1), 31/08/21 (n. 1), 14/08/21 (n. 1), 22/07/21 (n.1).