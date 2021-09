Via libera per i molecolari, ma solo per alcuni casi specifci come - per esempio - per lo screening scolastico e per i soggetti fragili con scarsa capacità di collaborazione. I test antigenici su matrice salivare, invece, "sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde", come si legge nella nuova circolare del ministero della Salute