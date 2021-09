6/12

FINLANDIA - Il parlamento finlandese ha approvato l'istituzione del Green Pass anche se la sua effettiva attuazione rimane incerta. L'entrata in vigore è prevista per l'inizio di ottobre anche se alla fine dello stesso mese è programmata la revoca delle restrizioni anti-Covid. Il certificato di immunizzazione potrebbe però essere necessario in alcune zone "in caso di focolai significativi" con altre restrizioni, ha precisato. Il pass "non è una restrizione, è una liberazione dalle restrizioni", ha sottolineato il ministro della Salute