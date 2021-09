Vaccino Covid, ecco quanto dura la protezione: gli studi

8/12 ©Ansa

Per quanto riguarda il vaccino Moderna, alcuni ricercatori del La Jolla Institute for Immunology in un lavoro pubblicato su Science affermano che l’immunità (a un dosaggio più basso di quello standard: un quarto) dura almeno 6 mesi in tutti i gruppi di età, e non ci sono indicatori della necessità di una terza dose

