Covid, mappa Ecdc: in verde 4 regioni italiane, 3 ancora rosse

Nuovo aggiornamento del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del coronavirus. Nel nostro Paese tornano verdi Piemonte, Lombardia e Molise, che si vanno ad aggiungere alla Valle d’Aosta, già inserita nella fascia di minor rischio. Rimangono in rosso Basilicata, Calabria e Sicilia. Spiccano in verde la Danimarca, quasi tutta la Repubblica Ceca, buona parte dell'Ungheria e le Asturie in Spagna. Rosso scuro per la Slovenia