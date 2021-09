Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 25 settembre. LIVE

Restano ancora senza copertura vaccinale 3,2 milioni di over 50. Firmato il decreto, rientrano gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. Al via l'era della nuova normalità-dice Brunetta. Verso l'aumento della capienza per concerti, eventi sportivi e cinema. Contagi ancora in calo in Italia, solo 4 le Regioni a rischio moderato. In calo anche ricoveri e terapie intesive. Via libera ai test salivari molecolari per il Green Pass