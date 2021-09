Concerti, artisti: “Capienza al 100% e Green pass per la ripresa”

Oltre 300 nomi del mondo dello spettacolo, uniti a promoter e associazioni di categoria, chiedono al governo che si valuti una riapertura totale entro il 31 ottobre 2021, "per non compromettere anche la stagione 2022". Oltre al certificato verde e ai dispositivi di protezione individuale, tra le proposte del settore anche la rilevazione della temperatura all'ingresso. Scartato l'obbligo vaccinale e no al distanziamento fisico