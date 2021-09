1/16 ©Ansa

Continua la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia, mentre si avvicina il 15 ottobre, data in cui il Green pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori. L’estensione, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza, è stata prevista per “incentivare le vaccinazioni”, che segnano una crescita negli ultimi giorni. Come ogni settimana, il Commissario Straordinario per l’Emergenza Francesco Figliuolo ha illustrato il report che fotografa l’andamento delle operazioni di vaccinazione per fasce d’età: ecco come sta andando

