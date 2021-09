Nas, continuano i controlli sul Green pass: segnalate 236 violazioni

Oltre 5mila le attività esaminate in tutta la penisola: 108 le sanzioni applicate ai clienti senza certificazione e 126 ai titolari che non controllano o non applicano le norme sanitarie. Cinque le violazioni penali per i reati di falso e sostituzione di persona

Controlli da nord a sud

vedi anche

Corteo no Green pass a Trieste con migliaia di persone

Sono 108 le sanzioni applicate ai clienti per mancato possesso di certificato e 128 le violazioni contestate ai titolari degli esercizi per mancata verifica o applicazione delle regole. I controlli dei Nas coinvolgono tutto il Paese, da Bolzano a Messina. Nella provincia autonoma, infatti, sette clienti senza Green pass sono stati multati per una somma totale di 2.800 euro. In quella siciliana, invece, un ristorante deve chiudere per due giorni perché il personale e il titolare non indossavano mascherine. In totale, sono nove le attività per le quali è stata disposta la chiusura temporanea, da uno a cinque giorni, in tutta la penisola.