Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 26 settembre. LIVE

Via libera del Cts alla terza dose di vaccino per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per i sanitari più esposti al contagio. Rinviato l'allargamento al resto del personale (L'APPROFONDIMENTO ). In agenda per lunedì le decisioni sulla riduzione della quarantena nelle scuole (solo al compagno di banco in caso di positività) e sull'aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli (stadi, concerti, cinema e teatri). Prorogata al 30 novembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. Il popolo del no al Green pass invade Trieste, trova il muro dei blindati a presidiare piazza del Duomo a Milano, dove era in corso un comizio di Giorgia Meloni a sostegno del candidato sindaco e si raduna in buon numero in piazza San Giovanni a Roma. In Italia registrati 3.525 nuovi contagi, 50 i decessi. In calo i ricoveri ordinari (-56) e le terapie intensiva (-8). Tasso di positività all'1% ( BOLLETTINO GRAFICHE ).