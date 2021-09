Covid: ok terza dose vaccino per over 80, Rsa e sanitari a rischio

1/14 ©Ansa

È arrivato il via libera dal Comitato tecnico scientifico alla terza dose di vaccino anti Covid per gli over 80 e gli ospiti delle Rsa, in totale circa 4,5 milioni di italiani, e per il personale sanitario più a rischio. Ma sul tavolo del governo rimangono ancora diversi temi da affrontare, dai limiti di capienza in cinema e teatri alle quarantene nelle scuole, dalle discoteche al rifinanziamento della quarantena dei lavoratori per continuare a equipararla alla malattia fino alla fine dell'anno

GUARDA IL VIDEO: Iss effetto vaccino, calo positivi tra i 12 e 19 anni