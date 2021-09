Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 27 settembre. LIVE

Australia, Sydney verso libertà dopo 3 mesi lockdown

I residenti vaccinati di Sydney usciranno finalmente a metà ottobre da un lockdown di oltre tre mesi, hanno detto le autorità svelando un "piano per la liberta'", mentre il numero di casi di Covid-19 in città diminuisce. L'obbligo di restare in casa dovrebbe essere revocato a Sydney e nel Nuovo Galles del Sud quando i tassi di immunizzazione completa supereranno il 70%, un obiettivo che la prima ministra Gladys Berejiklian prevede di raggiungere l'11 ottobre. Per la prima volta in piu' di tre mesi, pub, ristoranti e negozi potranno quindi riaprire ai clienti vaccinati e gli amici e le famiglie che vivono nella piu' grande citta' australiana potranno riunirsi di nuovo. "Mancano solo questa settimana e la prossima - ha incoraggiato la Berejiklian -. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, non molliamo all'ultimo minuto". Gli adulti non vaccinati dovranno aspettare vince almeno fino al 1 dicembre per godere di stesse liberta', quando dovrebbe essere vaccinato il 90% della popolazione in eta'. Il numero di casi giornalieri e' sceso a 800 nel Nuovo Galles del Sud lunedi', da un picco di circa 1.500 a settembre, e l'85% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose del vaccino.