Stati Uniti, terza dose di vaccino anche per Biden

Terza dose a 60 milioni di americani

“La Food and drug administration (Fda) e la Center of desease control and prevention (Cdc) hanno completato la loro relazione indipendente”, ha detto intanto Biden dalla Casa Bianca. Uno studio che certifica la possibilità di ricevere la terza dose di vaccino a chi si è vaccinato completamente con Pfizer. Gli idonei sono circa 60 milioni di americani che dovranno aspettare 6 mesi dalla data della seconda dose. In particolare si tratta degli “over65, gli adulti con patologie come diabete e obesità”, elenca Biden, “e tutti quelli che sono a rischio contagio per il loro lavoro o per le condizioni di vita come i dipendenti della sanità, gli insegnanti e i commessi”. Lo stesso presidente, che di anni ne ha 78, aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech l’11 gennaio.