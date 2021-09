Usa Weekly News, Biden: America diventerà “arsenale” dei vaccini

4/20 Twitter Second Gentleman

Get vaccinated – Da sempre in prima fila per esortare gli americani a vaccinarsi, Doug Emhoff, First Second Gentleman, ha pubblicato una foto sui suoi social che lo ritrae insieme alla moglie e VP Kamala Harris seduto davanti al Washington monument, dove sono state messe 687.167 bandiere per ricordare le persone morte di Covid. Emhoff ha solo aggiunto “Vaccinatevi”