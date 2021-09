Green Pass, allerta per lo sciopero dei camionisti

Su WhatsApp e Telegram gli autotrasportatori italiani si sarebbero coordinati per dare il via oggi lunedì 27 settembre ad una azione di protesta: creare disagi su strade e autostrade con un’andatura di viaggio molto lenta a 30 km orari

I camionisti protestano contro l’uso del Green pass. Si sono serviti dei social e in particolare di WhatsApp e Telegram per indire una particolare forma di sciopero con l’intenzione di creare dei disagi in autostrada. L’idea è quella di mantenere un’andatura di viaggio estremamente lenta, con velocità massima di 30 chilometri orari e le 4 frecce del mezzo di trasporto accese. Non è ancora chiaro come l’azione di protesta potrebbe evolvere ma l’allerta è alta perché l’adesione dei camionisti potrebbe essere ingente.