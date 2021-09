Vice questore no Green pass, Lamorgese: "Affermazioni gravissime"

Dichiarazioni "gravissime": così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, si apprende da fonti del Viminale, ha definito le affermazioni del vice questore Nunzia Alessandra Schilirò, intervenuta durante una manifestazione a Roma contro il green pass sabato pomeriggio. "Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia Lamberto Giannini - aggiunge il ministro - affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell'interessata". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La manifestazione

L'agente della polizia di Stato verrà sottoposta a procedimento disciplinare dopo aver affermato, sul palco della manifestazione di piazza San Giovanni a Roma: "Sono qui per dissentire con il lasciapasse verde che è assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione. Nessun diritto può essere subordinato a un certificato verde". La donna ha premesso di essere sul palco come "libera cittadina".

In seguito Schilirò ha ribadito su Facebook la sua posizione: "Ieri mi è capitata l'occasione di esercitare i miei diritti previsti dalla Costituzione e l'ho fatto. Il mestiere che svolgo è pubblico. Ho ricevuto quattro premi dalla società civile per i miei risultati professionali", mentre "ieri ero solo una libera cittadina che esercita i propri diritti. Se l'amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andrò avanti lo stesso". Perché per la poliziotta "manifestare - ha motivato dal palco - è un po' come denunciare un delitto: a volte puoi scegliere se farlo oppure no, ma se lo fai hai qualche possibilità di uscire dall'ingiustizia, se non lo fai hai già perso perché ti sei arresa". E rivolta ai colleghi poliziotti ha concluso: "A chi dice che noi forze dell'ordine siamo chiamati a far rispettare leggi, dico che è assolutamente vero, peccato che il Green pass italiano sia assolutamente illegittimo".