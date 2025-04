Liliana Resinovich, sequestrati centinaia di oggetti a casa del marito

Nella perquisizione durata circa 7 ore sono stati trovati utensili vari da taglio come coltelli, forbici e dei guanti. Visintin al momento è l'unico indagato, da quando la perizia del medico legale ha stabilito che la morte di Liliana Resinovich non è stata un suicidio

Proseguono le indagini per la morte di Liliana Resinovich. Indagini che hanno preso nuovo slancio da quando il marito, Sebastiano Visintin, è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati. Nella perquisizione dell’8 aprile nell'abitazione dell’uomo sono stati trovati e sequestrati centinaia di oggetti. Utensili vari da taglio come coltelli, forbici di dimensioni e forza diverse e un paio di guanti. La perquisizione è durata praticamente tutta la notte, circa 7 ore: la Polizia, su disposizione della nuova titolare dell'inchiesta, la pm Ilaria Iozzi, si è presentata in via del Verrocchio a tarda sera ed ha setacciato l'appartamento fino all'alba di mercoledì.