Cts: terza dose a over 80, ospiti Rsa e operatori sanitari a rischio

Il comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alla terza dose per gli over 80 e gli ospiti delle Rsa, in totale circa 4,5 milioni di italiani, e per il personale sanitario più a rischio. Il parere favorevole all'estensione anche a queste categorie della dose aggiuntiva è arrivato dagli esperti del governo al termine di una riunione nel pomeriggio. Dopo i circa 3 milioni di immunocompromessi - pazienti trapiantati, oncologici e con patologie autoimmuni, per i quali la somministrazione è scattata il 20 settembre scorso - si partirà anche con le altre categorie indicate dal Cts.