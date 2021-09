4/13 ©IPA/Fotogramma

“La maggior parte dei ministri dell'Energia ha espresso preoccupazione per l'evoluzione dei prezzi in tutta l'Unione europea e ha sostenuto l'idea di una risposta comune da parte dell’Ue”, ha riferito la viceministra spagnola per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, in occasione della riunione informale dei ministri Ue dell'Energia in Slovenia

Inflazione, dalle bollette al petrolio, fino a grano e olio: ecco quanto costano i rincari