Dal 1° ottobre l’aumento potrebbe arrivare al 45% in più per il gas e al 35% per la luce. L’esecutivo sta discutendo di un provvedimento anti-stangata che prevedrebbe sia un intervento generale sia misure per le fasce deboli, come il rafforzamento dei bonus sociali che sono già attivi dal 1° luglio. Da come ottenerli a quanto ammontano, tutto quello che c’è da sapere