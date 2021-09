2/12 ©Ansa

Soldi che potrebbero derivare dalle aste delle quote di emissione (Ets) e dai fondi non utilizzati per gli aiuti messi in campo per la crisi pandemica, nello specifico i ristori alle imprese che sono stati usati in misura molto minore del previsto

Inflazione, dalle bollette agli alimenti: quanto costano i rincari