Rincari bollette su gas e luce da ottobre: come risparmiare

Il ministro della Transizione Ecologica Cingolani ha fatto sapere che è in arrivo un aumento dei prezzi per il consumo energetico. Il governo è al lavoro per la mitigazione dei costi, ha assicurato, ma nel frattempo si possono utilizzare alcuni accorgimenti per risparmiare già da subito. L’associazione Consumerismo No Profit ha elaborato un decalogo per ridurre la spesa fino a 225 euro all’anno, intervenendo su illuminazione ed elettrodomestici ad alto consumo